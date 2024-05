Weltrangliste: Zverev klettert und profitiert in Paris

Wenige Tage vor Beginn der French Open ist Alexander Zverev erstmals seit seiner schweren Knöchelverletzung beim Sandplatz-Grand-Slam vor knapp zwei Jahren in die Top-Vier der Weltrangliste zurückgekehrt. Durch seinen Turniersieg beim Masters in Rom kletterte der Tennis-Olympiasieger einen Platz nach oben, überholte seinen Erzrivalen Daniil Medvedev und verschaffte ihm nebenbei auch eine bessere Ausgangsposition in Paris.