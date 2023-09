Tennis-Altmeister Rafael Nadal lässt aufhorchen

In der Zwischenzeit holte Novak Djokovic jüngst seinen 24. Grand-Slam-Titel. Nadal steht bei 22 – und gratulierte dem Serben übrigens noch nicht. Ob diese Statistik Nadal belastet oder für ein schnelleres Comeback anspornen würde, beantwortete der Linkshänder bei Movistar : „Für Novak Djokovic wäre es das eher so. Er lebt die Dinge viel intensiver. Vielleicht hat er es deshalb geschafft.“

Die nächsten Aussagen zeugten dennoch davon, dass Nadal seinen ausgeprägten sportlichen Ehrgeiz in der Reha nicht verloren hat: „Ich möchte wieder zurück auf den Platz und wieder wettbewerbsfähig sein.“

Angedacht sei eine genauere Analyse zur Rückkehr in rund zwei Monaten, der körperliche Zustand und die Wettbewerbsfähigkeit seien danach jedoch noch nicht absehbar. „Ich gebe mich nicht der Illusion hin, zurückzukommen und Roland Garros und die Australian Open zu gewinnen“, so die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste .

Besonders erstgenanntes Turnier gilt als Wohlfühloase des Spaniers, 14 seiner 22 Grand-Slam -Siege konnte er auf der roten Asche in Paris holen.

Nadal bei French Open 2024 mit am Start?

In den zwei Turnierwochen, in denen Nadal auch regelmäßig seinen Geburtstag feiert, könnten jedoch unvorhergesehene Dinge passieren, so Nadal. „Das soll nicht heißen, dass es unmöglich ist. Denn ich habe immer wieder gesagt, dass sich die Dinge im Sport sehr schnell ändern können.“