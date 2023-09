US Open 2023 LIVE im Stream, Ticker: Infos, Favoriten & Spielplan - Zieht Zverev ins Viertelfinale ein?

Seit dem 28. August und noch bis zum 10. September finden in New York die US Open statt, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Den besonderen Reiz in New York machen die zahlreichen Night Sessions mit Spielen unter Flutlicht und der riesige Center Court aus. In das Arthur Ashe Stadium passen satte 23.771 Zuschauer.

Bei den Deutschen hat Alexander Zverev, Finalist von 2020, der das Turnier im vergangenen Jahr verletzungsbedingt verpasst hatte, wohl die höchsten Chancen im Turnier weit zu kommen.

Der Tennis-Podcast „Cross Court“ bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Eine große Änderung gibt es in diesem Jahr bei den Übertragungsrechten, denn das Turnier wird nach vielen Jahren nicht mehr im Free-TV bei Eurosport zu sehen sein, sondern beim Sport-Streamingdienst Sportdeutschland.TV - weiter an Bord ist aber die deutsche Tennis-Legende Boris Becker.

So können Sie die US Open 2023 LIVE verfolgen:

Wer sind die Favoriten auf den Sieg bei den US Open 2023?

Bei den Herren sind die Augen vor allem auf zwei Spieler gerichtet: Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Der spanische Weltranglistenerste geht dabei als Titelverteidiger an den Start. Der Serbe Djokovic könnte seinen 24. Grand-Slam-Titel gewinnen.

Die beiden Superstars, die sich zuletzt zwei epische Endspiele geliefert hatten, können erst im Finale aufeinandertreffen. In Wimbledon gewann Alcaraz in fünf Sätzen gegen Djokovic, beim Masters in Cincinnati hatte der Grand-Slam-Rekordsieger nach drei umkämpften Sätzen die Nase vorn.

Bei den Frauen ist die Topfavoritin die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek, die im Vorjahr in zwei Sätzen gegen Ons Jabeur triumphiert hatte.

US Open 2023: Wie steht es um die Deutschen?

Allenfalls Außenseiterchancen dürfte Zverev, die Nummer 12 der Setzliste, haben - doch nach seinem Turniersieg in Hamburg sowie dem Halbfinal-Einzug in Cincinnati tritt der 26-Jährige mit viel Selbstvertrauen in New York an. Die deutschen Frauen sind bereits aus dem Turnier ausgeschieden.

Bei den Herren steht am 3. September und in der Nacht des 4. Septembers unter anderem das Match von Novak Djokovic gegen Borna Gojo an. Zwar geht Djokovic als haushoher Favorit in das Duell, doch in der dritten Runde zeigte der Serbe bereits Nerven und musste in einem Kraftakt einen Zweisatz-Rückstand aufholen.

Bei den Damen bekommt es die Weltranglistenerste Iga Swiatek mit der Lettin Jelena Ostapenko zu tun.

US Open 2023 - die wichtigsten Spiele am 4./5. September (Achtelfinale)