US Open: "Wir haben uns gekillt" - Zverev übersteht Drama

Alexander Zverev hat bei den US Open in New York nach dem nächsten Kraftakt das Achtelfinale erreicht.

Der an Nummer zwölf gesetzte Hamburger setzte sich gegen seinen „Lieblingsgegner“ Grigor Dimitrow aus Bulgarien in einer hochklassigen und phasenweise dramatischen Partie 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1 durch und zog zum vierten Mal in Folge in die Runde der letzten 16 in Flushing Meadows ein.