Tennis: Superstar wohl vor Comeback bei den Australian Open

„Ich werde eine Exklusivmeldung machen. Rafa wird wieder in Melbourne sein“, verkündete Tiley bei The Today Show . „Er hat den größten Teil des Jahres pausiert, und ich habe in den letzten Tagen mit ihm gesprochen. Dabei hat er mir bestätigt, dass er nächstes Jahr dabei sein wird, worüber wir uns sehr freuen.“

Demnach soll Nadal sogar in Betracht ziehen, vor dem Start des Grand Slams noch ein Vorbereitungsturnier zu absolvieren, nachdem er seine Verletzungsprobleme inzwischen offenbar weitestgehend in den Griff bekommen hat.

Nadal vor Comeback: „Schmerzen sind jetzt kontrollierbar“

Neben dem OK von Nadal, dessen Genesung nach der Operation an der Hüfte auf dem richtigen Weg sei, versprach der Direktor der Australian Open außerdem ein Comeback eines weiteren Stars. So soll auch Nick Kygrios bei dem Turnier, dass am 14. Januar startet, wieder dabei sein.