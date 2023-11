Hautnah bei Bayern dabei: Zverev ersteigert besondere FCB-Reise

Für satte 9000 Euro, die an den guten Zweck gehen, hat sich der Olympiasieger von 2021 eine gemeinsame Auswärtsreise mit den Bayern-Stars ersteigert. Zverev darf dafür gemeinsam mit der Mannschaft um Harry Kane und Co. zum Champions-League-Auswärtsspiel nach Manchester reisen.

Zverev sammelt insgesamt über 100.000 Euro für den guten Zweck

Im Zuge der Abend-Gala seiner Stiftung im Hotel Tannenhof in Weiler im Allgäu wurden insgesamt 101.500 Euro gesammelt, die an den guten Zweck gehen sollen. Da Zverev selbst seit seinem vierten Lebensjahr an Diabetes Typ 1 erkrankt ist, unterstützt der Tennis-Star Kinder und Jugendliche, die ebenfalls an Diabetes leiden.