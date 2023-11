Tennis: Historischer Schläger von Djokovic wird versteigert

Mit 24 Grand-Slam-Titeln ist Novak Djokovic der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten . Kein Wunder also, dass zu versteigernde Artikel vom Serben heiß begehrt sind. Aktuell ist ein Schläger aus einem enorm bedeutsamen Grand-Slam-Erfolg zu erwerben. Wer ihn ersteigern möchte, wird eine stolze Summe zahlen müssen.

Mit dem French-Open-Sieg von Djokovic im Jahr 2016 schaffte der damals 29-Jährige den persönlichen Karriere-Grand-Slam. Er gewann also alle vier Grand Slams in seiner Karriere mindestens einmal. Nur sieben Spieler, darunter Roger Federer und Rafael Nadal, gelang das vor ihm.

Nach dem Triumph im Finale über Andy Murray (3:6, 6:1, 6:2, 6:4) warf der „Djoker“ seinen Schläger in das Publikum. Zuschauerin Abby Doherty war damals die Glückliche, die den Schläger fing. „Es war alles in Zeitlupe. Er hat ihn einfach in die Menge geschleudert. Ich hatte ein ‚Oh mein Gott‘-Moment, denn er kam direkt auf uns zu“, erzählte sie der Daily Mail.