Tennis-Zoff wegen Aufgabe bei ATP Finals! Murray teilt gegen CEO aus - dieser greift zuvor Tsitsipas an

So schrieb der Lacoste-CEO Thierry Guibert nach Sinners hart erkämpften Dreisatzerfolg gegen Boris Beckers Schützling Holger Rune auf X: „Ich ziehe den Hut vor Jannik Sinner für seinen Sieg heute. Trotz des unfairen Verhaltens von Tsitsipas hat er allen gezeigt, warum er ein zukünftiger Champion und ein echter Kerl ist.“

Guibert war wohl sauer darüber, dass der von Lacoste gesponserte Novak Djokovic um ein Haar das Halbfinale verpasst hätte, wenn der nicht bereits dafür qualifizierte Sinner in einem Kraftakt - und trotz leichter Rückenbeschwerden - den Dänen Rune doch noch niedergerungen hätte.

ATP Finals: Drohendes Djokovic-Aus erzürnt offenbar SEO

Dass es überhaupt so weit kommen konnte und Djokovic Gefahr lief, auszuscheiden, lag nach Guiberts Meinung offenbar weniger an der Niederlage von Djokovic gegen Sinner, sondern vor allem an der frühen Aufgabe von Tsitsipas gegen Rune.