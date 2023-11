Trotz Niederlage bei den ATP Finals - Alcaraz schickt Warnung an Djokovic

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat zum siebten Mal die ATP-Finals in Turin gewonnen und geht in seine 400. Woche als Nummer eins der Weltrangliste . Für Carlos Alcaraz ist dies aber kein Grund Trübsal zu blasen.

Nach seinem Ausscheiden im Halbfinale gegen Djokovic meinte die Nummer zwei der Welt: „Natürlich bin ich motiviert, weil ich diesen Kerl schlagen will.“ Der 20-Jährige gab sich kämpferisch: „Ich will der Beste in der Geschichte sein. Ich will mit einem Ziel trainieren. Ich will ihn schlagen. Ich will jedes Turnier gewinnen, an dem ich teilnehme.“