Australian Open: Die Wandlung von Angelique Kerber

Als Angelique Kerber das Auditorium, den größten der Räume, in denen die Pressekonferenzen in Melbourne stattfinden, betrat, blickte sie lächelnd in den Saal: „Das ist wie im Kino hier!“ Am Media Day stellen sich die Top-Profis den anwesenden Journalisten. Kerber, die Siegerin von 2016 und Rückkehrerin nach Babypause, gehörte dazu. 15 Minuten beantwortete sie bereitwillig die Fragen.

Es ist eine neue Entspanntheit, die man bei Kerber dieser Tage spürt. Sie selbst sagt, dass sie nach der Geburt ihres Kindes relaxter geworden ist, aber: „Ich spüre immer noch das Feuer in mir.“ Die Enttäuschung nach Niederlagen ist groß, aber nicht mehr so lange anhaltend. „Wenn ich ins Hotel zurückkehre, muss ich wieder jemand anderes sein. Das ist nett.“

Kerber ist keine, die in der Vergangenheit viel von sich preisgegeben hat. Ihr Privatleben ließ sie gerne außen vor. Sie suchte nie aktiv das Rampenlicht. Das scheint anders in diesen ersten Wochen des Tennisjahres 2024.

Olympia als großes Ziel für Kerber

Sie hat eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen, um wieder an die alten Leistungen anknüpfen zu können. Dass das seine Zeit braucht, ist Kerber klar: „Ich muss geduldig sein, egal was hier passiert. Ich werde ein paar Wochen oder auch ein paar Monate brauchen, um wieder meinen Rhythmus zu finden.“

Das Frauen-Tennis ist in der Abwesenheit Kerbers nicht stehen geblieben. Es hat sich eine Quadriga an Spielerinnen herausgebildet, die vornweg gehen. Iga Swiatek, Australian-Open-Titelverteidigerin Aryna Sabalenka, Elena Rybakina und Coco Gauff sind die Frontfrauen.

Ob Kerber an dieses Niveau in den nächsten Monaten herankommen kann, ist nicht sicher. Ihre besten Wochen kommen im Juni und Juli auf Rasen. In Berlin, bei ihrem Heimturnier in Bad Homburg und dann in Wimbledon. Ein weiteres Highlight soll Olympia in Paris werden. Sowohl Kerber als auch Alexander Zverev haben den Wunsch geäußert, zusammen Mixed spielen zu wollen.