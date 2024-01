Australian Open: Ein neuer Boom mit heiklem Schatten

Legenden wie Jim Courier oder John McEnroe führen wie Conferenciers durch diese zwei, drei Minuten und entlocken den Größen des Sports einige, auch private Details. Seit diesem Jahr hat sich auch Andrea Petkovic dazugesellt. Die weltgewandte ehemalige Weltranglisten-Neunte macht ihren Job, als habe sie in den vergangenen 10 Jahren nichts anderes gemacht.

Australian Open: Qinwen Zheng sorgt für Furore

Am Samstag stand ihr Qinwen Zheng gegenüber. Die hatte soeben in einem hoch spannenden Match gegen ihre Landsfrau Yafan Wang das Achtelfinale erreicht. Petkovic kam dabei schnell auf das Idol Zhengs zu sprechen: Li Na.

Vor 10 Jahren gewann das frühere Tennis-Aushängeschild des Reichs der Mitte das Turnier in Melbourne, gab hinterher eine bis heute legendäre Siegerinnenansprache und eroberte die Herzen im Sturm. Petkovic fragte, ob Zheng denn 2014, als damals 11-Jährige, das Finale gesehen habe. Die fing an zu strahlen, erklärte begeistert: „Natürlich! Ich saß vor dem Fernseher und habe es gesehen. Danach habe ich es mir noch mindestens 10 Mal angeschaut.“

Zheng hatte Li Na noch nie getroffen. Das änderte sich, wie Zheng später in der Pressekonferenz berichtete. „Sie kam zu mir, wir haben ein paar Worte gewechselt. Sie ist noch viel schöner als im Fernsehen.“

Nächste Sensation in Melbourne

Zheng tritt nun in die Fußstapfen des großen Idols: Sie ist die Vorreiterin einer neuen Generation chinesischer Tennisprofis, die Ambitionen nach ganz oben haben.

Auch bei den Männern strebt ein Top-Talent nach oben

Mit einem klaren 6:0, 6:3 ist Zheng am Montag ins Viertelfinale von Melbourne eingezogen, zum zweiten Mal in Folge nach den US Open, wo erst gegen Finalistin Aryna Sabalenka Schluss war.