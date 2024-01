Australian Open live im TV und Stream: Wie startet Struff?

Die Australien Open sind wieder voll im Gang. An Tag zwei des Turniers starten auch die ersten deutschen Männer ins Turnier. Mit Deutschlands Nummer zwei Jan-Lennard Struff steigt auch gleich der erste gesetzte Spieler aus Deutschland ins Turnier ein.

Am Eröffnungstag war Top-Talent Ella Seidel deutlich gegen Aryna Sabalenka gescheitert . Tamara Korpatsch zog dagegen durch einen Dreisatz-Erfolg gegen Jodie Anna Burrage in die zweite Runde ein.

Ihr gleichtun wollen es an Tag zwei Laura Siegemund, die auf Ekaterina Alexandrova trifft und Tatjana Maria die es in der ersten Runde mit der Kolumbianerin Camila Osorio zu tun bekommt. Gerade auf Siegemund wartet mit der Nummer 17 der Weltrangliste, eine harte Aufgabe.

Australian Open: Spielplan am Montag mit deutscher Beteiligung

Die deutschen Tennisstars Alexander Zverev und Angelique Kerber müssen sich bei den Australian derweil Open gedulden und steigen erst am Dienstag in das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ein. Das geht aus den Ansetzungen der ersten zwei Spieltage in Melbourne hervor.