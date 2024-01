Australian Open: Seidel in der Hauptrunde

Das deutsche Tennis-Talent Ella Seidel hat erstmals die Hauptrunde eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Die erst 18 Jahre alte Hamburgerin setzte sich in ihrem Qualifikations-Finale bei den Australian Open in Melbourne am Freitag überzeugend mit 6:0, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Hailey Baptiste durch und sorgte damit schon vor dem Start des ersten Major-Turniers des Jahres (ab Sonntag) für eine positive Überraschung.