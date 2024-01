Doppel: Hanfmann/Koepfer im Halbfinale - Aus für Krawietz/Pütz

Das deutsche Tennis-Doppel Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer hat überraschend das Halbfinale der Australian Open erreicht. Das Duo besiegte am Mittwoch Hugo Nys aus Monaco und Jan Zielinski aus Polen mit 6:4, 7:6 (7:3) und präsentiert sich in Melbourne trotz nur wenig gemeinsamer Doppel-Erfahrung weiter perfekt abgestimmt.

"Es fühlt sich einfach großartig an, es macht viel Spaß. Wir wollen so weitermachen", sagte Koepfer, sein Partner Hanfmann ergänzte: "In unserem Spiel hat es in diesen eineinhalb Wochen einfach Klick gemacht, wir lieben es und genießen jede Sekunde."