Skandal bei Real gegen FC Bayern? Kroos legt noch einmal nach

Es war der Aufreger im dramatischen Champions-League-Halbfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern (2:1): In der 13. Minute der Nachspielzeit hatte Matthijs de Ligt zum vermeintlichen Ausgleich getroffen und den FC Bayern in die Verlängerung geschossen. Doch nachdem der Linienrichter in der Entstehung Noussair Mazraoui im Abseits gesehen und die Fahne gehoben hatte, pfiff Schiedsrichter Szymon Marciniak, der Treffer im Nachgang zählte nicht.