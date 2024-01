Tennis, Australian Open: Erstrunden-Aus für Kerber in Melbourne

Die frühere Tennis -Weltranglistenerste aus Kiel unterlag in ihrer Erstrundenpartie bei den Australian Open der US-Amerikanerin Danielle Collins 2:6, 6:3, 1:6 und zeigte sich von ihrer einstigen Leistungsfähigkeit weit entfernt.

In Melbourne ist es für Kerber das dritte Erstrundenaus in Folge, 2023 war sie aufgrund der bevorstehenden Geburt ihrer Tochter Liana nicht angetreten.

Mit dem druckvollen Spiel von Collins, die 2022 am Yarra River im Finale stand, hatte Kerber in der Mittagshitze in der 1573 Arena zunächst Probleme, erst im zweiten Satz steigerte sie sich.