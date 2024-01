Zverev am späten Abend gegen Alcaraz

Olympiasieger Alexander Zverev bestreitet sein mit Spannung erwartetes Viertelfinale bei den Australian Open gegen den spanischen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz am späten Mittwochabend. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Spielplan hervor. Die Partie wurde als zweites Spiel der Night-Session in der Rod Laver Arena angesetzt, die um 9.00 Uhr (Eurosport) deutscher Zeit beginnt.