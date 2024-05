Historische French-Open-Überraschung! Sie erobert die Herzen im Sturm

Elisabetta Cocciaretto begeistert Fans in Paris

Cocciaretto besiegte die an Nummer 17 gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa in am Ende dominanter Manier mit 7:6 (7:4), 6:2 - und in dieser Form ist der Nummer 43 der Weltrangliste eine Überraschung gegen Gauff durchaus zuzutrauen.