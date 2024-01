Australian Open: Historischer Tennis-Moment - Italien steht Kopf!

Sinner ist er der erste Italiener, der in Down Under je ins Endspiel eingezogen war und der erste italienische Major-Gewinner seit Adriano Panatta bei den French Open 1976. Zudem ist er mit 22 Jahren der jüngste Sieger des Melbourne-Turniers seit Novak Djokovic 2008 - den Serben hatte Sinner im Halbfinale sensationell in vier Sätzen bezwungen.

Jannik Sinner gewinnt Australian Open - zahlreiche Tifosi jubeln

Sinners großer Wurf dürfte den in seiner Heimat ohnehin schon großen Hype um den Shootingstar auf die nächste Stufe heben. Auch in Melbourne fieberten innerhalb und außerhalb der Arena zahlreiche Tifosi mit dem Südtiroler.

„Eure Unterstützung war irre - die ganzen zwei Wochen lang“, dankte der Rotschopf in der Siegerzeremonie den Fans. Der von dem großen Trubel noch immer überwältigt wirkende Sinner richtete auch emotionale Worte an seine Betreuer und seine „bei minus 20 Grad am Morgen“ in der Heimat frierenden Eltern: Sinner bedankte sich bei seiner Familie, die das einstige Ski-Toptalent bei seinem Sportartenwechsel in später Jugend vorbildlich unterstützt hätte.