Kohlmann zu Zverev-Nadal: "Sascha ist leichter Favorit"

Aus Sicht des Tennis-Bundestrainers Michael Kohlmann geht Alexander Zverev mit Vorteilen ins hochspannende Erstrundenduell der French Open mit Sandplatzkönig Rafael Nadal. „Ihn in Paris nicht als Favoriten zu nennen, fühlt sich irgendwie komisch an, aber trotzdem würde ih sagen, dass Sascha in dem Match leichter Favorit ist“, sagte Kohlmann nach der Auslosung am Donnerstag dem SID.