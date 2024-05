Squire und Lys im Hauptfeld: 13 Deutsche bei den French Open

Grand-Slam-Debütant Henri Squire aus Düsseldorf und die Hamburgerin Eva Lys haben sich für das Hauptfeld der French Open in Paris qualifiziert. Damit gehen ab Sonntag 13 deutsche Tennisprofis (sieben Männer, sechs Frauen) in Roland Garros an den Start. Squire und Lys folgten der Dortmunderin Jule Niemeier, die ihr Qualifinale bereits am Donnerstag gewonnen hatte.