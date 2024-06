French Open: 3. Runde mit Djokovic, Medvedev und Co. live im TV, Stream und Ticker

Der Serbe trifft am Samstag ( ab 20.15 Uhr im LIVETICKER ) in der 3. Runde auf den Italiener Lorenzo Musetti und will seine aufsteigende Formkurve fortsetzen.

So können Sie die French Open live sehen:

Vor dem Turnier in Paris hatte Djokovic einige ungewohnte Niederlagen einstecken müssen. In der Vorbereitung war ein Halbfinale in Monte-Carlo sein bestes Ergebnis in 2024. Doch in Paris kämpfte sich der Tennis-Star durch souveräne Siege gegen Pierre-Hugues Herbert und Roberto Carballes Baena immer mehr in das Turnier.