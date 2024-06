French Open: Mühelos! Alcaraz stürmt ins Halbfinale

Wimbledonsieger Carlos Alcaraz hat wie im Vorjahr das Halbfinale der French Open in Paris erreicht. Der 21 Jahre alte Spanier setzte sich am Dienstagabend in Roland Garros überzeugend 6:3, 7:6 (7:3), 6:4 gegen den Weltranglistenneunten Stefanos Tsitsipas durch.