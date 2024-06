French Open: Hammer um Djokovic! Superstar zieht verletzt zurück - historische neue Nummer eins

Paukenschlag bei den French Open ! Novak Djokovic hat am Dienstag verkündet, dass er das Turnier nicht fortsetzen wird.

Grund dafür ist eine schwerere Knieverletzung, die er sich am Montag bei seinem Achtelfinalerfolg gegen Francisco Cerundolo zugezogen hatte. „Das ist eine schlechte Nachricht für alle Djokovic-Fans und ich gehöre dazu. Man konnte das fast erahnen nach dem Spiel gegen Cerundolo, das er teilweise humpelnd gespielt hat (...). Das macht mich sprachlos“, erklärte Eurosport -Experte Boris Becker.

Wimbledon-Teilnahme stark gefährdet

Offiziellen Angaben zufolge hat sich der Rekord-Grand-Slam-Champion einen Meniskusriss zugezogen. Die Verletzung gefährdet auch seine Teilnahme in Wimbledon (ab 1. Juli).

Djokovic wäre am Mittwoch in der Runde der letzten Acht auf Casper Ruud getroffen. Der Norweger, der kampflos ins Halbfinale einzieht, könnte dort auf Alexander Zverev treffen, sollte der Deutsche seine Viertelfinalpartie gegen Alex de Minaur gewinnen.

Damit steht auch fest, dass der Serbe nach den French Open nicht mehr die Nummer eins der Weltrangliste sein wird. Diese Position nimmt Jannik Sinner ein - als erster Italiener in der Geschichte des Herrentennis.

Sinner neue Nummer eins: „Der Traum eines jeden Spielers“

Djokovic hatte bereits nach seinem mühsamen Sieg gegen Cerundolo am frühen Montagabend wenig optimistisch geklungen. „Ich weiß nicht“, sagte er, „was morgen oder am Tag danach passiert.“ Tatsächlich unterzog sich der Grand-Slam-Rekordchampion am Dienstag einer Kernspintomographie, bei der ein Riss des Innenmeniskus im rechten Knie diagnostiziert wurde. Die Verletzung hatte sich Djokovic im Achtelfinale im dritten Spiel des zweiten Satzes zugezogen.