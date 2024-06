French Open: Plötzlicher Rückzieher von Tennis-Traumpaar

Tsitsipas? „Es ergibt absolut keinen Sinn“

Schließlich lieferte das hohe Pensum des 25-Jährigen reichlich Diskussionsstoff. Neben dem Start im Einzel und dem nun doch geplatzten Auftritt im Mixed-Wettbewerb nimmt Tsitsipas mit seinem Bruder Petros auch am Herren-Doppel teil. Für die deutsche Tennis-Legende Boris Becker ist dessen Aufwand nicht nachvollziehbar. „Er spielt als Nächstes immerhin auch gegen Alcaraz und verschwendet seine Kraft mit zwei Doppeln. Es ergibt absolut keinen Sinn - bei aller Liebe“, sagte der TV-Experte bei Eurosport .

Zudem meinte Becker: „Ich bin normal der letzte Mensch, der andere für Taten kritisiert, die man aus Liebe macht. Aber er (Stefanos Tsitsipas, Anm. d. Red.) kommt hier her und hat noch nie einen Grand Slam gewonnen. Er ist in super Form und hat eine riesige Chance. Und dann spielt er Mixed und Doppel. Sorry, aber der Junge ist wirklich ganz schlecht beraten! Das macht niemand.“