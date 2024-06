Tennis: Wimbledon-Auslosung mit Zverev, Kerber - ein deutsches Hammerlos!

Beim Rasen-Klassiker von Wimbledon will Alexander Zverev endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel holen. In der ersten Runde trifft der Hamburger auf einen Spanier. Den dicksten Brocken erwischt Yannick Hanfmann.

128 Damen und 128 Herren kämpfen im Einzel in Wimbledon vom 1. bis 14. Juli um eine der begehrtesten Trophäen im Tennis . Bei den Herren startet der Spanier Carlos Alcaraz als Titelverteidiger bei dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres, bei den Damen ist Marketa Vondrousova aus Tschechien die Siegerin des Vorjahres.

Mit dabei sind sechs deutsche Spielerinnen. Die frühere Wimbledonsiegerin und Wildcard-Starterin Angelique Kerber trifft in der 1. Runde auf Yulia Putintseva (Kasachstan), 2022-Halbfinalistin Tatjana Maria misst sich der Lokalmatadorin Katie Boulter, Laura Siegemund spielt gegen Kateryna Baindl (Ukraine), Tamara Korpatsch duelliert sich mit der Britin Yuriko Miyazaki und Jule Niemeier trifft auf die Schweizerin Viktorija Golubic. Auf die deutsche Qualifikantin Eva Lys wartet die Französin Clara Burel.

Neben Kerber gehen drei weitere Grand-Slam-Siegerinnen per Wildcard an den Start: Caroline Wozniacki (Dänemark), Naomi Osaka (Japan) und die Britin Emma Raducanu.

DTB-Quintett bei Herren dabei

Bei der Auslosung am Freitagvormittag erwischte der an Position vier gesetzte Zverev als Erstrundengegner am kommenden Montag (1. Juli) den spanischen Weltranglisten-65. Roberto Carballes Baena, Struff trifft zum Auftakt auf Fabian Maroszan (Ungarn), während sich Koepfer mit Routinier Fabio Fognini (Italien) misst. Auf Marterer wartet Roberto Bautista Agut aus Spanien, Altmaier muss gegen Arthur Fery aus Großbritannien ran.