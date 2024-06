Tennis: Fix! Nadal lässt Wimbledon sausen

von SPORT1 13.06.2024 • 16:52 Uhr Rafael Nadal legt den vollen Fokus auf seine letzten Olympischen Spiele. Dafür lässt das Spanier einen Tennis-Klassiker sausen.

Was sich bereits angedeutet hat, verkündet Rafael Nadal nun offiziell: Der 37 Jahre alte Spanier will die Rasensaison auslassen und damit auch auf eine Wimbledon-Teilnahme verzichten, um sich bestmöglich auf die Olympischen Spiele vorbereiten zu können. Das gab der 22-fache Grand-Slam-Turniersieger am Donnerstag auf Social Media bekannt.

„Ich werde in Paris meine letzten Olympischen Spiele bestreiten. Deshalb wäre es nicht gut für meinen Körper, kurz davor die Beläge zu wechseln. Ich will bis Paris auf Sand spielen. Dadurch werde ich nicht in Wimbledon auf Rasen antreten. Das tut mir sehr leid, weil ich die besondere Atmosphäre dort sehr schätze“, erklärte Nadal seine Entscheidung.

Nadal setzt alles auf Olympia

Nadal konnte sich in seiner langen Karriere zweimal zum Wimbledon-Sieger krönen, 2008 und 2010. Als Vorbereitung für Olympia will die Tennis-Ikone stattdessen am Sandplatz-Turnier im schwedischen Bastad (15. bis 21. Juli) teilnehmen. „Ich habe schon früher in meiner Karriere dort gespielt und hatte dort eine tolle Zeit auf und abseits des Platzes“, schrieb er dazu.