Top-Quote für Eurosport bei Zverev-Finale

Das Finale der French Open zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz hat Eurosport herausragende Marktanteile im TV-Markt beschert. Nach eigenen Angaben war der Sonntag mit 4,6 Prozent der drittbeste Tag der Sendergeschichte in Deutschland, besser waren nur der 20. Juli 1997 (5,2) als Jan Ullrich bei der Tour de France sein Gelbes Trikot in den Alpen verteidigte und der 24. August 1999 (4,6) mit der Leichtathletik-WM in Sevilla.