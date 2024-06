French Open: Halbfinale! Zverevs Traum lebt - jetzt will er Revanche

von SPORT1 05.06.2024 • 23:32 Uhr Alexander Zverev darf in Paris von seinem ersten Grand-Slam-Titel träumen. Der 27-Jährige ringt Alex de Minaur nieder und steht zum vierten Mal in Folge im Halbfinale der French Open. Dort wartet ein alter Bekannter.

Großer Fight und verdienter Sieg, Alexander Zverev steht bei den French Open im Halbfinale. Die Nummer vier der Weltrangliste darf nach dem 6:4, 7:6 und 6:4 gegen Alex de Minaur weiter von seinem ersten Grand-Slam-Titel träumen.

Zverev war in einem Duell auf Augenhöhe gerade in der entscheidenden Phase der bessere Spieler und bewies immer, wenn es drauf ankam echte Nervenstärke. Der 27-Jährige nutzte fünf seiner sechs Break-Chancen, kämpfte sich zudem im Tiebreak des zweiten Satzes nach einem 0:4-Rückstand noch zurück und zog so verdient in sein viertes Halbfinale in Roland Garros in Folge ein.

„Jetzt bin ich wieder im Halbfinale, vielleicht kann ich mal eines gewinnen“, sagte Zverev kurz nach der Partie mit einem Schmunzeln.

In seinem achten Grand-Slam-Halbfinale der Karriere wartet nun der Norweger Casper Ruud auf die deutsche Nummer eins. Ruud war nach der verletzungsbedingten Absage von Novak Djokovic kampflos ins Halbfinale eingezogen. Mit einem Erfolg könnte Zverev erstmals das Finale in Paris erreichen und gleichzeitig Revanche für das vergangenen Jahr nehmen, da war der 27-Jährige im Halbfinale an Ruud gescheitert.

Damit kommt es zur großen Revanche, denn: Mit Ruud hat Zverev noch eine Rechnung offen. Im Vorjahr hatte Deutschlands Nummer eins im Halbfinale von Paris keine Chance gegen den 25-Jährigen aus Oslo, verlor mit 3:6, 4:6, 0:6. Diesmal soll es ganz anders werden. Das zweite Halbfinale bestreiten Jannik Sinner (Italien) und Carlos Alcaraz (Spanien).

French Open: Zverev und de Minaur liefern Break-Festival

Beide Spieler starteten sehr nervös in das Viertelfinal-Duell. Gerade beim eigenen Aufschlag taten sich Zverev und de Minaur zunächst unglaublich schwer.

Dementsprechend entwickelte sich das Match zunächst zu einem echten Break-Festival. Zverev konnte bei seinem ersten Aufschlagspiel zunächst zwei Break-Bälle abwehren und holte sich seinerseits gleich im nächsten Spiel mit dem eigenen ersten Break-Ball das Spiel.

Doch de Minaur schlug gleich im nächsten Spiel zurück, erspielte sich wieder zwei Break-Chancen und nutzte dieses Mal seine zweite Möglichkeit zum Re-Break. Im sechsten Spiel war dann erneut Zverev dran, der sich drei Break-Bälle erspielte und sich dank eines Doppelfehlers seines Gegners das nächste Break holte.

Diesen Vorteil hielt die deutsche Nummer 1 in der Folge und holte sich verdient den ersten Satz mit 6:4.

Zverev im Tiebreak nervenstärker

Im zweiten Satz servierten beide Spieler zunächst äußerst souverän, doch dann erspielte sich Zverev im fünften Spiel plötzlich doch einen Break-Ball. Wie schon im ersten Satz blieb der Deutsche erneut eiskalt und sicherte sich mit seiner vierten Break-Chance das dritte Break.

Doch de Minaur ließ sich auch von diesem erneuten Rückschlag nicht aus dem Konzept bringen und holte sich gleich im nächsten Aufschlagspiel von Zverev das Re-Break.

In der Folge wirkten beide Spieler dann wieder abgezockt und so sah es lange nach einem Tiebreak im zweiten Satz aus. Doch dann wackelte Zverev plötzlich im elften Spiel des Satzes, zeigte gerade am Netz Schwächen und so erspielte sich de Minaur einen Satzball. Doch Zverev bewies erneut Nervenstärke, wehrte diesen ab und rettete sich doch noch in den Tiebreak.

Hier sah alles dann lange nach Satzausgleich aus. De Minaur führte schnell mit 4:0, doch dann kämpfte sich Zverev sensationell zurück und ging nach einem aberwitzigen Ballwechsel beim 6:5 erstmals in Führung. Den anschließenden Satzball nutzte der 27-Jährige zum 2:0 in den Sätzen.

Durch diesen Satzgewinn zog er dem stark spielenden Australier den Zahn und sicherte sich anschließend trotz einiger kleinerer Wackler im dritten Satz und nach 2:59 Stunden verdient den Erfolg.

