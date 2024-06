Wimbledon: Sieben Deutsche zum Auftakt - Zverev und Kerber mit Pause

Sieben Deutsche schlagen am Montag zum Auftakt der All England Championships auf. Alexander Zverev und Angelique Kerber greifen hingegen erst zu einem späteren Zeitpunkt ein.

Alexander Zverev (27) und Angelique Kerber (36) greifen erst am zweiten Turniertag ins Geschehen ein, zum Wimbledon-Auftakt am Montag sind jedoch bereits sieben deutsche Tennisprofis gefordert. Dabei stehen auf der Anlage an der Church Road die Plätze Nummer 8 und 16 im Mittelpunkt des Interesses der traditionell vielen deutschen Fans. Jeweils drei Matches mit deutscher Beteiligung finden dort statt.

Zverev eröffnet sein Wimbledonturnier am Dienstag gegen den Spanier Roberto Carballes Baena. Die frühere Turniersiegerin Kerber trifft am selben Tag auf Julija Putinzewa aus Kasachstan. Insgesamt sind in diesem Jahr in Wimbledon zwölf deutsche Profis am Start.