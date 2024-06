Zverev am späten Freitagnachmittag gegen Ruud gefordert

von SID 06.06.2024 • 13:23 Uhr Alexander Zverev will erstmals in Endspiel von Paris - und bestreitet das zweite Halbfinale am Freitag.

Alexander Zverevs Halbfinal-Duell bei den French Open gegen Casper Ruud steigt am späten Freitagnachmittag. Die Veranstalter des Grand-Slam-Events in Paris setzten die Partie des Hamburgers gegen den Norweger im Anschluss an das erste Halbfinale zwischen dem kommenden Weltranglistenersten Jannik Sinner (Italien) und Carlos Alcaraz (Spanien) an, das um 14.30 Uhr beginnt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN