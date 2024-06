Tennis: Drama in der Nacht! Zverev nach Comeback-Sieg im French-Open-Viertelfinale

Alexander Zverev steht zum vierten Mal in Serie im Viertelfinale der French Open. Der 27 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg setzte sich in der Nacht zum Dienstag mit 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2 gegen den sechs Jahre jüngeren Dänen Holger Rune durch.

Um 1.40 Uhr verwandelte er seinen zweiten Matchball und schrie seine Freude heraus. „Was für ein Match! Ich bin glücklich, dass ich durch bin“, sagte Zverev nach dem Spiel, mit dem er seine Fünfsatzbilanz in Roland Garros auf 10:1 ausbaute.

Becker schwärmt: „Sagenhaft! Was für ein Kämpfer“

Schnell richtete er allerdings seinen Blick nach vorne aufs Viertelfinale. Dort wartet der Australier Alex de Minaur, 7:2 führt er im direkten Vergleich. „Ich habe achteinhalb Stunden in den letzten drei Tagen gespielt, ich muss mich jetzt echt fit machen. Das Turnier ist hier nicht vorbei“, stellte Zverev klar.

Ins Schwärmen geriet zu später Stunde auch Eurosport -Experte Boris Becker. „Wie bewegt der sich denn?“, staunte der ehemalige Weltklassespieler, als Zverev weit nach Mitternacht noch überragende Schläge auspackte und seinen Gegner in der Schlussphase der Partie klar dominierte. „Sagenhaft! Respekt, was für ein Kämpfer vor dem Herrn!“

Zverev ging als leichter Favorit in die Partie der Night Session auf dem Court Philippe Chatrier. In den vergangenen drei Jahres hatte er stets das Halbfinale erreicht. Gegen Rune musste der Weltranglistenvierte über 4:11 Stunden Spielzeit wie schon beim Fünfsatzerfolg gegen Tallon Griekspoor körperlich an die Grenzen gehen.