Buh-Eklat um Djokovic - Serbe teilt gegen Wimbledon-Publikum aus

Novak Djokovic zieht in Wimbledon locker ins Viertelfinale ein. Nach seinem Match auf dem Centre Court kommt es allerdings im Interview zu einem Aufreger. Der Serbe legt sich mit dem Publikum an.

Novak Djokovic zieht in Wimbledon locker ins Viertelfinale ein. Nach seinem Match auf dem Centre Court kommt es allerdings im Interview zu einem Aufreger. Der Serbe legt sich mit dem Publikum an.

Novak Djokovic hat das Duell zweier früherer Schützlinge von Boris Becker in Wimbledon klar für sich entschieden. Der Grand-Slam-Rekordsieger aus Serbien ließ dem hochambitionierten Dänen Holger Rune beim 6:3, 6:4, 6:2-Erfolg keine Chance und zog zum insgesamt 60. Mal bei einem Major ins Viertelfinale ein.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der Serbe beschwerte sich sehr über einen Teil des Publikums: „An alle Fans, die Respekt gezeigt haben, Danke von Herzen. Und an alle, die sich entschieden haben, die Spieler, in diesem Fall mich nicht zu respektieren, eine guuuuute Nacht. Guuuute Nacht!“

Dabei zog Djokovic bewusst mehrmals analog zu Buhrufen das U enorm in die Länge, zeigte den Fans ironisch auf, was ihn gestört habe.

Wimbledon: Rune-Anfeuerung oder Buhrufe?

Dies hatte bereits der Schiedsrichter Djokovic zu erklären versucht und nun tat dies auch der On-Court-Interviewer. Doch der ‚Djoker‘ wollte von all dem nichts wissen, er war sich einmal mehr absolut sicher, dass die Leute gegen ihn waren.

„Sie haben mich nicht respektiert, nein, nein. Hör mir zu, ich bin seit über 20 Jahren auf der Tour und ich kenne alle Tricks. Es ist okay, ich fokussiere mich auf die respektvollen Leute, die sich Tickets gekauft haben und Tennis lieben“, erwiderte Djokovic auf alle Beschwichtigungsversuche.

Novak Djokovic legte sich nach seinem Achtelfinale mit dem Wimbledon-Publikum an

Novak Djokovic legte sich nach seinem Achtelfinale mit dem Wimbledon-Publikum an

Eine klare Ansage an die vermeintlichen Übeltäter hatte er auch noch im Köcher: „Ich habe bereits in viel feindlicherer Umgebungen gespielt, ihr könnt mir nichts anhaben.“

Stich: „Keine Ahnung, was ihn da geritten hat“

Die einstige deutsche Nummer eins sprach weiter davon, dass Djokovic derartige Momente wie ein Michael Jordan bewusst suche, um sich am nächsten Morgen wieder zu motivieren, auf den Trainingsplatz zu gehen und zu trainieren, um der Beste zu sein.

Auch Deutschlands Wimbledon-Sieger Michael Stich kommentierte: „Keine Ahnung, was ihn da am Ende geritten hat. Er kann nicht loslassen und muss dann noch wieder einen Kommentar abgeben.“

Auf diese Art und Weise aber hat der 37-Jährige bereits 24 Grand-Slam-Titel in seiner Karriere gewonnen - und bringt sich bei dem Rasenevent immer mehr in Stellung. Mit seinem achten Titel in Wimbledon würde Djokovic mit Rekordsieger Roger Federer aus der Schweiz gleichziehen.