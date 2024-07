Wimbledon-Märchen vorbei!

Donna Vekic hat Lulu Suns Tennis-Märchen auf dem „heiligen Rasen“ von Wimbledon beendet. Die 28 Jahre alte Kroatin schaltete am Dienstag im Viertelfinale die fünf Jahre jüngere Neuseeländerin aus und erreichte erstmals das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Anschließend flossen bei Vekic Freudentränen.

"Sie hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht", sagte Vekic, die in der Vergangenheit immer wieder Verletzungsprobleme zurückwarfen: "Ich hatte in den ersten beiden Sätzen das Gefühl, ich würde sterben. Aber ich habe weitergemacht und habe es geschafft."