Raducanus Traum platzt - Sun schaut Graf und siegt

Emma Raducanus Traum vom Triumph in der Heimat ist im Achtelfinale geplatzt: Der englische Fan-Liebling unterlag am Sonntag überraschend der neuseeländischen Qualifikantin Lulu Sun. Raducanu, die wegen erneuter Probleme am Handgelenk ihre Teilnahme am Mixed mit Andy Murray abgesagt hatte, konnte bei der 2:6, 7:5, 2:6-Niederlage kaum an ihre zuvor starken Auftritte anknüpfen.