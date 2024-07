Tennis: Wimbledon-Favoritin darf träumen

Die Kasachin Jelena Rybakia profitiert am Montag von einer Aufgabe ihrer Gegnerin, steht im Viertelfinale - und strebt nach dem zweiten Grand-Slam-Sieg ihrer Karriere.

Jelena Rybakina nimmt in Wimbledon immer stärker ihren zweiten Titel in den Blick. Die 25 Jahre alte Kasachin profitierte in ihrem Achtelfinalduell von einer Verletzung von Anna Kalinskaja - die Russin gab beim Stand von 6:3, 3:0 für Rybakina auf.