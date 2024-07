Wieder fit für Wimbledon: Dieser Ski-Star half Djokovic

Novak Djokovic geht in Wimbledon an den Start - und dass wohl durch die Hilfe einiger Leidensgenossen. Auch ein Ski-Star befand sich darunter.

Dass Novak Djokovic am Dienstag in Wimbledon an den Start geht, damit hatte eigentlich niemand mehr gerechnet. Schließlich hatte sich der 37-Jährige bei den French Open den Innenmeniskus gerissen und sich in der Folge operieren lassen.