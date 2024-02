Lindsey Vonn löscht Tweet mit Roger Federer nach Shitstorm

Vonn schwärmt von Federer: „Du bist der GOAT“

In der vergangenen Woche konnte sich Lindsey Vonn einen Traum erfüllen und mit Federer einen gemeinsamen Skitag in der Lenzerheide verbringen. Ihre Freude darüber stellte sie auch in ihren Sozialen Netzwerken zur Schau. „Wir haben schon so lange davon gesprochen, ich war mir nicht sicher, ob es geschieht.