Wimbledon 2024: Zverev - Norrie LIVE im TV, Stream und Ticker

Alexander Zverev steht nach zwei souveränen Siegen zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon in der dritten Runde - und will nun nachlegen. Am Samstag kämpft die deutsche Nummer eins gegen Cameron Norrie aus Großbritannien um den Einzug ins Achtelfinale. Das Match auf dem Centre Court ist für 14.30 Uhr angesetzt.