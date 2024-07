Wimbledon: Djokovic folgt Alcaraz ins Finale

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic duellieren sich wie im Vorjahr um die Siegertrophäe in Wimbledon . Der 21 Jahre alte Titelverteidiger Alcaraz legte am Freitag mit einem 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4-Halbfinalsieg gegen Daniil Medwedew vor. Der 16 Jahre ältere Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic zog am Abend mit einem 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 gegen den Italiener Lorenzo Musetti nach.

Modric und Stich unter den Zuschauern

Im vergangenen Jahr hatten beide Topstars auf der Anlage des All England Clubs ein hochklassiges Endspiel über 4:42 Stunden bestritten, das Alcaraz letztlich gewann. Djokovic nimmt nun einen neuen Anlauf auf seinen achten Titel in London, der ihn auf eine Stufe mit Rekordsieger Roger Federer hieven würde. Für den Serben ist es das sechste Endspiel in Serie in Wimbledon.