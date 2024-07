Wimbledon-Duell mit pikanter Vorgeschichte endet giftig

In Wimbledon kommt es zum Wiedersehen zwischen Taylor Fritz und Arthur Rinderknech nach ihrem aufgeheizten Duell bei den French Open 2023. Es geht erneut hoch her.

In Paris hatte sich der US-Amerikaner ebenfalls durchgesetzt und sich nach seinem Sieg mit dem französischen Publikum angelegt. Der 25-Jährige gab damals den buhenden Zuschauern nach dem Matchball mit dem Zeigefinger auf die Lippen zu verstehen, leise zu sein. Danach warf er ironische Handküsse in Richtung der Zuschauer. Eine Geste, die das Publikum hörbar verärgerte und minutenlange Buhrufe zur Folge hatte.

Fritz heizte die Stimmung damals im Siegerinterview weiter an. „Ich liebe euch, ich liebe euch“, sagte der heutige Weltranglistenzwölfte damals sarkastisch. „Das Publikum war so großartig, sie haben mich angetrieben.“

Rinderknech gießt Öl ins Feuer

Rinderknech hatte sich vor der Partie auf der Pressekonferenz zum erneuten Duell und den Paris-Geschehnissen geäußert und dabei einen Giftpfeil in Richtung Fritz abgeschossen: „Die Atmosphäre wird ruhiger sein (als in Paris 2023) und er wird etwas weniger weinen. Er hatte ein wenig gejammert. Ich habe nichts gegen ihn, aber wenn er erwartet hat, dass das französische Publikum ihm zwischen den Punkten Küsse gibt, hat er sich geirrt.“

„Du weißt, was du getan hast?“

Wenige Augenblicke später ging der 26-Jährige noch zu Rinderknech, der seine Tasche zusammenpackte, und sprach ihn an. „Du weißt, was du getan hast?“, fragte er den Franzosen, der ahnungslos tat: „Ich weiß, was ich getan hab? Fritz legte nach: „Ja, du weißt, was du getan hast.“