Wimbledon: Ein Tattoo als Erfolgsgeheimnis

„Il meglio deve ancora venire“ - das Beste kommt erst noch, steht auf der rechten Seite seines Brustkorbs. Genauso geht der Durchstarter seinen Kracher beim Rasenklassiker am Freitag gegen den 24-maligen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic an.

Für Djokovic scheint nach seiner Blitzheilung in London bislang alles zusammenzulaufen. Das Knie des 37-Jährigen hält, und die ganz großen Tests sind dem Ausnahmekönner bisher erspart geblieben. Der Belgrader zog an seinem zehnten Hochzeitstag mit Frau Jelena kampflos in sein 13. Halbfinale in Wimbledon ein.