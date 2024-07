Wimbledon: Kuriose Panne von Superstar

In Wimbledon zieht Daniil Medvedev in die dritte Runde ein. Bei seinem Sieg gegen den Franzosen Alexandre Müller kommt es zu einer kuriosen Szene. Der Russe verzählt sich.

In Wimbledon zieht Daniil Medvedev in die dritte Runde ein. Bei seinem Sieg gegen den Franzosen Alexandre Müller kommt es zu einer kuriosen Szene. Der Russe verzählt sich.

Dabei gestikulierte die Nummer 5 der Wimbledon-Setzliste mit seinen Fingern ungläubig in Richtung seinen Coaches Gilles Simon und Gilles Cervara. Doch dann schreckte der Russe hoch und es schoss ihm ein.

Am Ende siegt Medvedev

Doch der Satzverlust war nur aufgeschoben. Den nächsten Punkt verbuchte Müller und sicherte sich den ersten Satz. Am Ende half das nichts, die Sätze zwei, drei und vier gingen an den favorisierten Russen, der in die dritte Runde einzog.