Historisches Wimbledon-Match! Nummer 1 scheitert überraschend

Gewankt, gekämpft - und doch gefallen: Jannik Sinner hat das Halbfinale beim Rasen-Klassiker in Wimbledon überraschend verpasst. Der 22 Jahre alte Weltranglistenerste aus Südtirol stieß bei der 7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6-Niederlage im Viertelfinalduell mit dem Russen Daniil Medvedev auch körperlich an seine Grenzen.

Es war bereits das 36. Fünf-Satz-Match in Wimbledon in diesem Jahr, was einen neuen Rekord darstellt. Bisher stand dieser bei 35 solcher Partien bei einem Major-Event, was in Wimbledon 1983 und den Australian Open 2024 der Fall war.