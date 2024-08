US Open: Djokovic ohne Mühe in Runde zwei

Tennis-Superstar Novak Djokovic startet mit einem souveränen Sieg in die US Open. Nun gilt es gegen den Bezwinger eines Deutschen.

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat seine Mission Titelverteidigung bei den US Open mit einem lockeren Sieg begonnen. Der Olympiasieger aus Serbien setzte sich am späten Montagabend im Arthur Ashe Stadium mit 6:2, 6:2, 6:4 gegen Raul Albot aus Moldau durch und konnte Kräfte sparen. Der viermalige Turniersieger peilt in New York seinen 25. Grand-Slam-Titel an.