US Open: Bitteres Ende für Altmaier nach starkem Start

Daniel Altmaier kann sein Niveau nach einem starken Start nicht halten. Damit vertritt nur noch Alexander Zverev die DTB-Männer in New York.

Tennisprofi Daniel Altmaier ist nach einem Leistungseinbruch in der ersten Runde der US Open ausgeschieden. Der 25-Jährige aus Kempen unterlag dem Argentinier Mariano Navone am Dienstag nach starkem Start mit 6:1, 2:6, 4:6, 1:6 und wartet seit seinem Erstrundenerfolg in Wimbledon am 1. Juli auf einen Sieg auf der Tour.