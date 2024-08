US Open: 1. Runde mit Sinner, Medvedev, Altmaier, Swiatek heute live im TV, Stream, Ticker

SPORT1 27.08.2024 • 13:30 Uhr Mit den US Open läuft das letzte Grand Slam des Jahres. Am zweiten Tag absolviert Jannik Sinner sein erstes Match seit dem Doping-Wirbel um seine Person. Aus deutscher Sicht steht Daniel Altmaier im Fokus.

Die Tennis-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Doch ein großes Highlight steht noch an. Die US Open finden vom 26. August bis zum 8. September in New York statt.

Selten zuvor war ein klarer Favorit so schwer auszumachen wie in diesem Jahr. Bei den Herren gingen die Australian Open an Jannik Sinner. Danach feierte Carlos Alcaraz einen Doppelpack bei den French Open und in Wimbledon. Doch bei Olympia sicherte sich Novak Djokovic die Goldmedaille.

So können Sie die US Open heute live sehen:

TV: Sky

Sky Stream: sportdeutschland.tv

sportdeutschland.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

US Open 2024: Sinner nach Doping-Wirbel im Fokus

Am zweiten Tag des Turniers in Flushing Meadows steht insbesondere Jannik Sinner im Rampenlicht. Der Südtiroler trifft in der ersten Runde von New York auf Lokalmatador Mackenzie McDonald.

Gegen den US-Amerikaner hat Sinner bereits drei Mal gespielt und genauso oft gewonnen. Allerdings ist es der erste Auftritt des 23-Jährigen seit dem Doping-Wirbel.

Mitte März war Sinner in Indian Wells zweimal positiv auf das verbotene Steroid Clostebol getestet worden. Erst kürzlich sickerte diese Meldung durch, gepaart mit der Nachricht, dass ein von der zuständigen Anti-Dopinginstanz ITIA angerufenes Schiedstribunal ihn bereits von jeder Schuld freigesprochen hatte. Es wird sich zeigen, wie Sinner mit dem ganzen Trubel um seine Person zurechtkommen wird.

Medvedev gegen Außenseiter gefordert

Am Dienstag greift auch Daniil Medvedev in das Geschehen ein. Der Russe zählt bei den US Open immer zum Kreise der Favoriten. Seine Form schwanke in den vergangenen Wochen, doch in New York holte der 28-Jährige 2021 seinen ersten Grand-Slam-Titel und erreichte 2019 sowie 2023 das Endspiel.

Allerdings gewann die ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste seit dem Halbfinale in Miami im März 2024 kein Match mehr auf einem Hartplatz. Medvedevs Auftaktgegner, der Serbe Dusan Lajovic, gilt aber als großer Außenseiter und scheiterte zuletzt bereits in der ersten Qualifikationsrunde der Cincinnati Open.

Altmaier will erneut in die zweite Runde

Aus deutscher Sicht ist am Dienstag bei den Herren Daniel Altmaier gefordert. Der 25-Jährige trifft zum Auftakt auf Mariano Navone. Der Argentinier rangiert in der Weltrangliste (36.) aktuell deutlich vor Altmaier (89.).

Doch der Deutsche hat bei zwei der vorherigen drei Grand-Slam-Turniere des Jahres die zweite Runde erreicht. Zudem verlor Navone seit der Rückkehr von Sand- auf Hartplätze alle drei ausgetragenen Partien.

Bei den Damen starten mit der Weltranglistenersten Iga Swiatek und Elena Rybakina (Nr. 4) zwei Favoritinnen ihr US-Open-Abenteuer. Swiatek spielt gegen die Russin Kamilla Rakhimova, Rybakina gegen Destanee Aiava (Australien). Aus deutscher Sicht trifft Eva Lys auf Marie Bouzkova (Tschechien).

Die wichtigsten Spiele am 2. Tag: