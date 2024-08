Doping-Beben: Ein Beteiligter bricht sein Schweigen

Jannik Sinner versetzt die Tennis-Welt mit positiven Dopingtests in Aufruhr. Nun meldet sich der Physiotherapeut zu Wort, der für die auffälligen Proben verantwortlich sein soll.

Sinner hat seinen Physiotherapeuten Naldi und seinen Fitnesstrainer Umberto Ferrara bereits aus seinem Team entfernt. Das bestätigte der Weltranglisten-Erste am Freitag.

Wie kam es zum Doping-Beben um Sinner?

Mitte März war Sinner beim ATP-Turnier in Indian Wells zweimal positiv auf das verbotene Steroid Clostebol getestet worden. Über fünf Monate danach sickerte diese Meldung durch, gepaart mit der Nachricht, dass ein von der zuständigen Anti-Dopinginstanz ITIA angerufenes Schiedstribunal ihn bereits von jeder Schuld freigesprochen hatte.

Sinner hatte erklärt, die Substanz könne nach einer Kontamination durch Naldi in seinen Körper gelangt sein. Dieser habe ein in Italien rezeptfrei erhältliches Spray mit Clostebol auf seine eigene Haut aufgetragen, um eine Wunde zu behandeln.

Am 3. März soll sich der Physiotherapeut beim Griff in seine Behandlungstasche an einem Skalpell geschnitten haben. Dieses benutzt Naldi regelmäßig, um Schwielen der Sportler zu entfernen. Sein kleiner Finger der linken Hand wurde dabei aufgeschlitzt. Zunächst zwei Tage lang trug Naldi einen Verband.