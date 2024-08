US Open: 1. Runde mit Zverev, Thiem, Ruud, Rune heute live im TV, Stream, Ticker

SPORT1 26.08.2024 • 13:30 Uhr Mit de US Open steht das letzte Grand Slam des Jahres an. Gleich am ersten Tag steigen zahlreiche Stars ein. Verabschiedet sich eine Ikone bereits in den Ruhestand?

Die Tennis-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Doch ein großes Highlight steht noch an. Die US Open finden vom 26. August bis zum 8. September in New York statt.

Selten zuvor war ein klarer Favorit so schwer auszumachen wie in diesem Jahr. Bei den Herren gingen die Australian Open an Jannik Sinner. Danach feierte Carlos Alcaraz einen Doppelpack bei den French Open und in Wimbledon. Doch bei Olympia sicherte sich Novak Djokovic die Goldmedaille.

So können Sie die US Open heute live sehen:

TV: Sky

Stream: sportdeutschland.tv

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

US Open 2024: Zverev will mitmischen

Neben dem Trio will mit Alexander Zverev auch ein Deutscher den großen Wurf landen. Die Nummer vier der Weltrangliste will seinen ersten Grand-Slam-Titel einfahren.

Zuletzt wurde die Tennis-Welt jedoch erschüttert von den positiven Dopingtests von Sinner, die veröffentlicht wurden und bisher keine Sperre zur Folge hatten.

Auch bei den Frauen zählen mit Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina und Olympiasiegerin Qinwen Zheng mehrere Spielerinnen bei vielen Experten zu den Favoriten.

Thiem an Tag 1 im Fokus in New York

Am ersten Tag des Turniers in Flushing Meadows sind viele Augen der Fans jedoch auf einen Mann gerichtet, der wohl kaum die US Open gewinnen wird. Stattdessen wird Dominic Thiem bei seinem Match ab 17 Uhr auf dem Arthur Ashe Stadium gegen den US-Boy Ben Shelton (Nummer 13) im Scheinwerferlicht stehen, weil er sich kurz vor dem Ruhestand steht.

Der Österreicher, der 2020 noch die US Open gewann, hat sein Karriereende am Saisonende angekündigt und könnte seinen letzten großen Auftritt haben.

Nach Thiem greift mit Gauff eine US-Hoffnung ein. Die Nummer drei trifft auf die Französin Varvara Gracheva.

Auch Olympiasiegerin Qinwen Zheng (China/Nr. 7) muss bereits gegen das ehemalige Wunderkind Amanda Anisimova (USA) auf dem Louis Armstrong Stadium ran.

Zudem sind acht deutsche Spieler am Montag gefordert. Highlight ist das Duell zwischen Alexander Zverev und Maximilian Marterer auf dem Grandstand.

Die wichtigsten Spiele am 1. Tag:

Arthur Ashe Stadium:

1. Match: Ben Shelton (USA/Nr. 13) - Dominic Thiem (Österreich)

2. Match: Coco Gauff (USA/Nr. 3) - Varvara Gracheva (Frankreich)

Louis Armstrong Stadium:

1. Match: Qinwen Zheng (China/Nr. 7) - Amanda Anisimova (USA)

Grandstand:

1. Match: Alexander Zverev (Deutschland/Nr. 4) - Maximilian Marterer (Deutschland)

Stadium 17:

2. Match: Casper Ruud (Norwegen/Nr.8) - Yunchaokete Bu (China)

4. Match: Holger Rune (Dänemark/Nr.15) - Brandon Nakashima (USA)

Court 13:

2. Match: Tamara Korpatsch (Deutschland) - Moyuka Uchijima (Japan)

- Moyuka Uchijima (Japan) 4. Match: Jan-Lennart Struff (Deutschland) - Laszlo Djere (Serbien)

Court 4:

2. Match: Tatiana Maria (Deutschland) - Solana Sierra (Argentinien)

Court 6:

1. Match: Jule Niemeyer (Deutschland) - Dayana Yastremska (Ukraine/Nr.32)

Court 14: