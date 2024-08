US Open: 2. Runde mit Sinner, Swiatek, Alcaraz, Medvedev heute live im TV, Stream, Ticker

SPORT1 29.08.2024 • 13:30 Uhr Mit den US Open läuft das letzte Grand Slam des Jahres. Am vierten Tag stehen die letzten Partien der 2. Runde an. Gefordert sind unter anderem die Weltranglistenersten Jannik Sinner und Iga Swiatek.

Die Tennis-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Doch ein großes Highlight steht noch an: Bis zum 8. September finden die US Open in New York statt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Selten zuvor war ein klarer Favorit so schwer auszumachen wie in diesem Jahr. Bei den Herren gingen die Australian Open an Jannik Sinner. Danach feierte Carlos Alcaraz einen Doppelpack bei den French Open und in Wimbledon. Doch bei Olympia sicherte sich Novak Djokovic die Goldmedaille.

So können Sie die US Open heute live sehen:

TV: Sky

Sky Stream: sportdeutschland.tv

sportdeutschland.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

US Open 2024: Gelingt Sinner ein souveräner Sieg?

Am vierten Tag des Turniers in Flushing Meadow sind gleich mehrere Spieler aus den Top 5 der ATP-Weltrangliste gefordert. Auch Jannik Sinner, die aktuelle Nummer eins, steht in der 2. Runde der US Open 2024.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dabei legte der Südtiroler in seiner Erstrunden-Partie gegen Mackenzie McDonald einen Fehlstart hin und verlor den ersten Satz gegen den Lokalmatadoren. Im Anschluss steigerte sich Sinner, der wegen des Doping-Wirbels um seine Person besonders im Fokus steht, und ließ seinem Kontrahenten keine Chance.

Auch in der 2. Runde trifft er mit Alex Michelsen auf einen Lokalmatador. Der 20-Jährige zeigte starke Leistungen im Vorfeld der US Open und zog in Winston-Salem sogar ins Finale ein.

Alcaraz hat Luft nach oben

Indes steht Carlos Alcaraz in Runde zwei dem Niederländer Botic van de Zandschulp gegenüber. Der Spanier gewann sein erstes Match ebenfalls in vier Sätzen, nachdem er sich im zweiten Satz 18 Unforced Errors erlaubt hatte. Alcaraz kommender Gegner zeigte hingegen eine souveräne Leistung beim ungefährdeten Dreisatzsieg gegen Davidovich Fokina.

Mit Daniil Medvedev ist am Donnerstag ein weiterer Spieler im Einsatz, der zumindest zum erweiterten Favoritenkreis in New York gehört. Der Russe ist nach seinem Erstrundensieg gegen Dusan Lajovic zurück auf der Siegerstraße und trifft nun auf den Ungar Fabian Marozsan.

{ "placeholderType": "MREC" }

Swiatek will ihren Rhythmus finden

Bei den Damen ist am Donnerstag ebenfalls die Nummer eins gefordert: Iga Swiatek steht der Japanerin Ena Shibahara gegenüber. In der 1. Runde gegen Kamilla Rachimowa war die Polin noch weit entfernt von ihrem Topniveau.

„Ich versuche, zurück zu meinem Spiel zu kommen“, sagte Swiatek nach ihrem Erstrundenspiel. „Ich bin sicher, ich werde jeden Tag mehr und mehr Rhythmus bekommen.“ In New York peilt sie ihren sechsten Grand-Slam-Titel an.

Die wichtigsten Spiele am 4. Tag: